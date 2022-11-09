'У росіян все погано': генерал Ходжес спрогнозував, коли Крим повернеться під контроль України

Ходжес пояснив, чому росіянам доведеться залишити півострів / Фото УНІАН

Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що українські захисники можуть звільнити окупований Крим вже влітку наступного року. Проте є одна умова – Захід і надалі повинен постачати Києву все необхідне обладнання.

"Український контрнаступ почався у вересні... Праве крило контрнаступу в Херсоні, а ліве просувається вбік Маріуполя. Обидві ці лінії націлені врешті решт на Крим. Крим - це приз, і я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа", - сказав Ходжес в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, до того моменту українські військові будуть відтісняти російські сили, нищити російську логістику. Ходжес також висловив переконання, що Чорноморський флот РФ не завадить наступу ЗСУ.

"Російський флот буде переховуватися навколо Криму, бо дуже боїться наближення українських дронів або українських протикорабельних ракет. А в України при цьому немає флоту. Це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це те, що, на мою думку, чекає на нас попереду", - вважає генерал.

Ходжес додав, що критично важливо, щоб британці, американці та німці продовжували постачати Україні усе необхідне військове обладнання.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома військова, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

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