Війна може закінчитися вже цього року, якщо буде достатньо зброї - генерал

Війна може закінчиться вже цього року / Колаж Фото УНІАН

Наступний рік стане завершальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Про це в чаті на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Він також не виключив, що війна може закінчитися вже цього року.

"Якщо протягом місяця-двох в Україну будуть поставляти зброю, то є можливість закінчити війну вже в цьому році. Якщо цього не станеться, війна продовжиться і в 2023 році. У такому випадку наступний рік буде завершальним у війні", - сказав Ігор Романенко.

Війна РФ з Україною: прогнози завершення

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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