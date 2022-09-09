Україна може виграти війну і звільнити Крим: генерал США спрогнозував терміни

Україна може звільнити Крим, підкреслив Бен Ходжес / Фото УНІАН, pixabay.com

Війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва, а ЗСУ мають всі шанси звільнити захоплений Крим, заявив екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес.

"Вони (ЗСУ, - ред.) поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включаючи Крим, Я думаю, протягом наступного року", - цитує його Newsweek.

Він звернув увагу на те, що окупанти РФ практично вичерпали можливості для наступу, при цьому вони контролюють всього 20% території України.

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Американський воєначальник упевнений в тому, що подальші успіхи України на полі бою неможливі без продовження активної підтримки з боку Заходу.

"Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти їм це зробити", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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