Захоплював Крим та "охороняв" ЗАЕС: ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії

ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, Анатолій Штефан

Українські військовослужбовці ліквідували російського капітана Росгвардії Сергія Зоріна. Він раніше брав участь у захопленні Криму та Запорізької атомної електростанції. Про це заявив український офіцер Анатолій Штефан.

"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

Окупанта ліквідували 29 серпня. Де саме це сталося поки невідомо. Зорін був родом з хутора Хутірський Ростовської області. Після захоплення Криму він залишився на півострові та служив у Євпаторії. 24 лютого окупант вторгнувся в Україну з території Криму.

У ліквідованого залишилися дружина Олена та 6-річний син. Вони навіть прийшли на посмертне вручення якоїсь нагороди за те, що прийшов вбивати українців.

Як повідомляв Главред, в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

Раніше на війні в Україні був ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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