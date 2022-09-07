Арестович про Харківський фронт: це вам, клоуни, відливається слізками Крим та Іловайськ

Олексій Арестович анонсував нові "кошмари" для російської армії на харківському напрямку.
Російські пропагандисти в жаху від наступу ЗСУ на Харківському фронті. Вони придумають усілякі відмазки, щоб виправдати втрату раніше окупованих територій.
Радник Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці в Instagram зазначив, що це тільки початок.
"Путінські військові чати злегка засумували. Смішно спостерігати за путіноїдами на контрасті з 24 лютого. Як вони пижилися тоді, як надувалися, як пафосно пихкали. І ось - лопнули", - зазначив Арестович, прикріпивши скріншот з пропагандистського Telegram-каналу.
"Все пішло в хід: і підступний захід, і злісна НАТА, і героїчні СОБРи, "... які відмовилися здаватися" на харківському напрямку. На ділі СОБРи проспали, поки змотувалися їх військові товариші, а тепер, коли командування віддало їх на заклання, путінські воєнкори спішно ліплять легенду про "...башкирські і самарські не здаються". Це вам, клоуни, відливається слізками Крим та Іловайськ. Розбудили лихо на свою голову", - зазначив радник ОП.
За словами Арестовича, що "домінування російського духу" закінчиться для росіян на смітнику, притиснуте до землі черевиком українського солдата.
"Так, щоб онуки ваші ще тремтіли і вчили правнуків - "не ходи в Україну", - підсумував радник ОП України.
Контрнаступ ЗСУ в Харківській області
У вівторок, 6 вересня, з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Вказувалося, що було завдано раптового і сильного удару у фланг так званому Ізюмському угрупованню в напрямку Балаклії. Українські військові могли звільнити частину Балаклії та інші населені пункти. Генеральний штаб відомості поки не підтверджує.
Увечері того ж дня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що в одному з міст в Харківській області відбулися несприятливі для військ Росії події. Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку нависла серйозна загроза. Армія України тепер може обстрілювати сили ворога в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
За словами Арестовича, артилерія ЗСУ тепер дістає до Куп'янська - важливого залізничного вузла в Харківській області, який поки контролюють російські окупанти. Там знаходиться одна з ліній постачання військ Росії.
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