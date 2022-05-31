"Залишимо на узбіччі сучасної економіки": Зеленський анонсував новий удар по РФ

Зеленський / Reuters , president.gov.ua

Нафтове ембарго, яке затвердили країни ЄС, призведе до більшої ізоляції Росії і залишить її на узбіччі сучасної економіки.

"Важливо розуміти і те, що відмова європейських країн від російської нафти і від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що відмова від російської нафти залишить її на узбіччі сучасної економіки і вона не зможе пристосуватися до нововведень.

"З такою агресивною політикою і курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися, а значить програє економічно", - підкреслив президент України.

За словами президента, Україна працюватиме над підготовкою сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії за повномасштабне вторгнення.

"Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює шостий пакет санкцій, відразу почнемо готувати сьомий. Зрештою не повинно залишитися ніяких істотних економічних відносин вільного світу з країною-терористом", - зазначив він.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

читайте такожСанкції проти Росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету

Читайте також: