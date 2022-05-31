Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкції

Аліна Кабаєва / twitter.com/alburov

Канада запровадила санкції проти 22 росіян і 4 компаній. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва.

На офіційному сайті уряду в списку санкцій Кабаєва фігурує під №1.

Новий список датований 27 травня.

Під санкції Канади потрапили:

"Россельхозбанк";

"Інвестторгбанк",

керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій

керуюча компанія Російської венчурної компанії.

Додатковий список фізичних осіб, що складається з 22 осіб, відкриває "Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження".

Зазначимо, Аліну Кабаєву ряд ЗМІ називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Деякі навіть повідомляли про наявність у Кабаєвої з Путіним спільної дитини.

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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