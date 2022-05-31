Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкції

Додатковий список фізичних осіб, який складається з 22 осіб, відкриває "Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження".
Канада запровадила санкції проти 22 росіян і 4 компаній. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва.
На офіційному сайті уряду в списку санкцій Кабаєва фігурує під №1.
Новий список датований 27 травня.
Під санкції Канади потрапили:
- "Россельхозбанк";
- "Інвестторгбанк",
- керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій
- керуюча компанія Російської венчурної компанії.
Додатковий список фізичних осіб, що складається з 22 осіб, відкриває "Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження".
Зазначимо, Аліну Кабаєву ряд ЗМІ називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Деякі навіть повідомляли про наявність у Кабаєвої з Путіним спільної дитини.
Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна
Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.
Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.
Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.
Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.
Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.
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