Туреччина принципово не приймає санкції проти Росії - МЗС

Туреччина не вводить санкції проти Росії / УНИАН

Туреччина не планує приймати санкції проти Росії через розв'язану в Україні війну. Таке рішення є принциповим. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu.

Він додав, що Туреччина може підтримати запровадження лише певних обмежень.

"Позиція Анкари з цього питання від початку ясна: ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає лише обмеження, запроваджувані лише на рівні ООН. Це важлива позиція. Тому в сучасному світі, як ми бачимо, кожна країна може запропонувати обмеження щодо іншої країни. Це стосується не лише російсько-української війни. Так було у минулому, і так може бути у майбутньому", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Також він зазначив, що Туреччина не буде дозволяти Росії оминати обмеження через країну.

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Нагадаємо, Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабну війну в Україні. ЄС вводить нафтове ембарго на імпорт російської нафти, однак частково. Під санкції не попаде танкерна нафта та нафта з газопроводу "Дружба", від якого залежить Угорщина.

Крім того, ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк".

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