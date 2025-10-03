Зупинення поставок озброєнь США Україні через шатдаун: важлива заява МЗС

Україна підтримує постійний контакт з американськими партнерами, наголосила Ольга Стефанишина.

США можуть призупинити поставки для України

Стефанишина спростувала вплив шатдауну в США на допомогу Україні

Переговори між Україною та США йдуть за планом, кажуть у МЗС

Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанишина прокоментувала інформацію про вплив шатдауну США на допомогу Україні.

"Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані поставки найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", - написала вона в Telegram.

Стефанишина додала, що посольство продовжує моніторити ситуацію і підтримує постійний контакт з американськими партнерами.

Позиція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував повідомлення в медіа про затримки в надходженні зброї зі США через шатдаун.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав він у соцмережі Х.

Що передувало

Раніше газета The Telegraph писала з посиланням на власні джерела про побоювання, що зупинка фінансування вплине на постачання американської зброї в Україну.

Шатдаун у США 2025 року розпочався 1 жовтня 2025 року о 00:01 за східним часом (ET) через відсутність ухваленого бюджету або тимчасового фінансування.

Останній шатдаун у США тривав із 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року (35 днів) - це був найдовший федеральний шатдаун в історії США.

Раніше повідомлялося про те, що США розширять підтримку Києва розвідданими. Вашингтон допоможе Києву вражати об'єкти енергетичної інфраструктури РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США можуть передати Україні ракети Barracuda. Barracuda - відносно недорога ракета, яка долає відстань приблизно в 900 км.

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

