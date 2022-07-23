У боях за Україну загинули два добровольці з США

Добровольці з США билися проти російських окупантів у східній частині країни. Зараз їхнім родинам надають всю можливу консульську допомогу.
У боях за Україну загинули два добровольця з США. Вони билися в східній частині країни. Про це повідомляє ABC News з посиланням на представника Держдепартаменту.
"Ми можемо підтвердити недавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні", - сказав співрозмовник видання.
Представник Держдепу додав, що сім'ям загиблих надають всю можливу консульську допомогу. Інша інформація про добровольців з США не повідомляється.
Як писав Главред, у полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники одразу почали розповідати, що нібито причина його смерті - "хронічні хвороби". Урі взяли в полон в кінці квітня, помер він 10 липня.
У суботу, 4 червня, в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.
Також у боях за Україну в Донецькій області загинув ще один іноземний доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта.
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