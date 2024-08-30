Помилки в повітрі або на землі: генерал про ймовірні причини катастрофи F-16 ЗСУ

Ігор Романенко прокоментував причини, які призвели до загибелі пілота і втрати літака ЗСУ.

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Ігор Романенко прокоментував катастрофу літака ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Під час відбиття масованої атаки РФ 26 серпня Сили оборони знищували сотні ракет і дронів ворога, застосовуючи зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, а також авіацію, розповів екс-заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

У такому повітряному бою взяв участь пілот Олексій Месь, який мав навички, нещодавно здобуті в західному навчальному центрі, виконуючи завдання "в досить складних умовах, найважчих за час початку війни", наголосив він в ефірі телеканала "Київ 24".

За його словами, могли скластися різні причини, які призвели до загибелі пілота і втрати літака, тому на з'ясування всіх обставин знадобиться близько тижня.

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"Помилки чиїсь, якщо вони були, чи пілота, чи обслуги, яка діяла з землі, чи управлінської структури, це питання. Але однозначно я хочу сказати зі свого досвіду, що умови були досить важкі і складні, і тому можливо було всяке", - каже генерал ЗСУ.

На його думку, розслідуванням причин катастрофи літака ЗСУ має займатися спеціальна комісія з представниками Повітряних сил, Збройних сил, ставки головнокомандувача.

Романенко додав, що до катастрофи могло призвести поєднання причин, зокрема й протидія ворога, який застосовує всі види зброї, а також умови повітряного бою "і в цих умовах трапилося щось, а що саме трапилося, це треба об'єктивно з'ясувати".

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Що кажуть у Центрі стратегічних комунікацій

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що поширення сумнівних версій катастрофи F-16 - це свідоме підігрування ворогу.

У ЦСК зазначили, що під час своїх перших боїв у небі України літаки F-16 продемонстрували високу ефективність, надійність і переваги сучасних технологій над радянськими розробками. Там вказали, що Олексій Месь героїчно провів свій останній бій у небі, знищивши три крилаті ракети та один ударний дрон. Центр стратегічних комунікацій висловлює глибокі співчуття всім, хто знав Олексія.

"На жаль, війна завжди супроводжується втратами. Від цього не застрахований жоден тип озброєння та військової техніки. Усі українські воїни знають, що ризикують життям заради Батьківщини", - вказали в ЦСК.

Там також закликають медіа та публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Адже така активність грає на руку російській пропаганді, а не нашій перемозі.

Для з'ясування справжніх причин аварії створено спеціальну комісію Міністерства оборони України, яка працює на місці падіння літака.

Аварія F-16 ЗСУ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а найімовірніше помилився сам пілот винищувача. Цього дня американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Зі свого боку в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні. Уточнюється, що саме під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога.

Зазначається, що під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем". Одна з імовірних причин катастрофи винищувача F-16 ЗСУ, яка зараз розглядається слідством, - "дружній вогонь" українських сил ППО. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власне джерело в Повітряних силах ЗСУ, яке говорило на умовах анонімності.

/ Инфографика: Главред

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