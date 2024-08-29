Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з 'дружнім вогнем'

Триває розслідування причин катастрофи винищувача F-16 ЗСУ.

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За штурвалом бойового літака загинув український пілот Олексій Месь / Колаж: Главред, Фото: Facebook/PvkZahid, Офіс президента

Одна з імовірних причин катастрофи винищувача F-16 ЗСУ, яку зараз розглядає слідство, - "дружній вогонь" українських сил ППО.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власне джерело в Повітряних силах ЗСУ, яке говорило на умовах анонімності.

"Розглядаються різні версії, включно з "дружнім вогнем" своїх ППО, технічною несправністю та помилкою пілота. Але точно причини будуть відомі тільки після завершення розслідування", - розповів представник ЗС. відео дня

Водночас співрозмовник критично оцінив повідомлення, що з'явилися в медіа про те, що вже нібито відомі ймовірні причини.

Що відомо про катастрофу F-16 ЗСУ

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а найімовірніше помилився сам пілот винищувача. Цього дня американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Раніше повідомлялося, що вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ. Україна довго чекала на винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що F-16 уже завдають успішних ударів по агресору. Винищувачі F-16 завдали перших авіаударів і не збираються зупинятися.

Як повідомлялося раніше, проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

/ Инфографика: Главред

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