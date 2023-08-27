Україна виробляє колосальну кількість ракет: президент здивував подробицями

Глава держави також зазначив, що в Україні почали будувати артилерію, яка відповідає стандартам НАТО.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-proizvodit-kolossalnoe-kolichestvo-raket-prezident-udivil-podrobnostyami-10496257.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив, що Україна виробляє колосальну кількість ракет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розповів про виробництво Україною власної зброї. За словами українського гаранта, наша країна виробляла і виробляє різні ракети. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"Я запускав кілька ракетних програм з усіма нашими службами, розвідкою, військовими. Штовхав максимально. Ми виробляли і виробляємо різні ракети. Випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари". Ми випускаємо таку кількість "Стугн" і "Корсарів", не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо", - сказав президент.

При цьому, глава держави зазначив, що в Україні почали будувати артилерію, яка відповідає стандартам НАТО.

відео дня

"Її ніколи не було в Україні і не мало бути. Ми змогли домовитися. У нас є вітчизняна артилерія, яка на полі бою 155-го калібру. Її ніколи не було. У нас тепер є виробництво не однієї системи, а виробництво системне. Цього поки що дуже мало для фронту, але це в рази більше, ніж було", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що Україна може воювати в довгу, проте лише за однієї умови. Він зазначив, що наша держава могла б протриматися у таких умовах довго, як Ізраїль, за умови, що кількість втрат з нашої сторони буде зведена до мінімуму.

Також Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку президента, можна буде "дотиснути демілітаризацію країни-агресорки Росії" у тимчасово окупованому Криму політичним шляхом. Це дало б змогу зменшити кількість жертв.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.