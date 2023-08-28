РФ накопичує ракети та дрони: у розвідці назвали, куди можуть цілитися окупанти

РФ вивчає об'єкти України і шукає місця і розташування систем ППО, розповів Вадим Скібіцький.

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Окупанти РФ можуть готувати нові ракетні удари / pixabay, Міноборони РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що російські окупанти при обстрілі України використовують невелику кількість ракет. Таким чином вони тримають сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

"У них (росіян, - ред.) є свої певні завдання, цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити і знищити. Цього разу на Полтавщині. Це цивільний об'єкт, а туди направили ракети з Чорного моря", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому представник ЗСУ нагадав про те, що раніше окупанти били по Одеському регіону, знищуючи зернову інфраструктуру.

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"Ось і обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика. А зараз вже продовольчий сектор", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетні удари РФ: прогноз ГУР

У свою чергу заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький відзначив, що РФ вивчає енергетичні об'єкти України, шукає їх вразливі місця і розташування систем ППО, намагаючись обчислити оптимальні маршрути для пусків ракет.

Він не виключив, що восени РФ може наносити точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури, а масовані – різними видами озброєння, від безпілотників до ракет.

"Однак таких масованих ударів, як це було в минулому жовтні, листопаді, грудні, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно - швидше за все, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а замість цього тільки виснажать свої запаси, як в минулому році", - додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує новий масований удар. Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак, попередила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, вночі 28 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку в ряді областей. Російські окупанти вдарили по Полтавській області та Кривому Розі. На Полтавщині є потрапляння в промисловий об'єкт, є загиблі.

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