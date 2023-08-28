У ГУР розкрили, скільки Росія накопичила ракет та до чого готується

За словами представника ГУР, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць "Кинжалів".

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У ГУР розповіли, скільки в Росії залишається ракет / колаж: Главред, фото: ГУР, Міноборони РФ

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує різні регіони України.

Скібіцький повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом, передає РБК-Україна.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" - це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет", - сказав Скібіцький. відео дня

Крім того, за його словами, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць "Кинжалів".

Представник ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Цьому є дві причини. По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет.

"Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор - Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", - пояснив Скібіцький.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що вночі 28 серпня окупанти вдарили по Кривому Рогу та Полтавщині. На Полтавщині є влучання у промисловий об'єкт, є жертви та постраждалі. У Кривому Розі зруйновано два дачні будинки.

На Київщині та Черкащині пролунали вибухи через те, що Росія запустила крилаті ракети. Вночі 27 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну крилатими ракетами - сили ППО збили ворожі цілі.

РФ вдарила по Україні ракетами Х-101. Представник Збройних сил України пояснив, що ракети РФ розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік.

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