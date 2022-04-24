Орки розбігалися, як таргани: БТР ЗСУ Буцефал знищив натовп рашистів

БТР-4 / ukroboronprom.com.ua

Бійці Збройних сил України з екіпажу БТР-4 Буцефал вдарили з кулеметів по скупченню сил російських окупантів.

Про це в Telegram повідомив представник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук. Він також опублікував відео знищення піхоти ворога.

Звернемо увагу, що удар по рашистам стався на одному із заміських перехресть. Захисники України з озброєння БТР знищили російських окупантів, які спробували сховатися від потужного вогню.

"Український БТР-4 працює по піхоті окупантів", — йдеться у підписі до відео.

БТР-4 Буцефал - лінійка сімейства сучасних українських бронетранспортерів. Єдиний серійний плаваючий колісний БТР, у якого є двері.

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів та їх вогневої підтримки в бою.

БТР здатний вести бойові дії в різних умовах, в тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.

Може виконувати поставлені завдання як вдень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя.

БТР-4М / spetstechnoexport.com

Озброєння:

Калібр і марка гармати 30-мм КБА-1 (2А72);

Дальність стрільби, (км) БТ - 2, ОТ і ОЗ - 4, ПТУР - 5;

Кулемети 1 × 7,62-мм КТ;

ПТРК Бар'єр;

30-мм АГС-17.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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