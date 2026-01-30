Рус
"Зганьбили Путіна": The Times про деталі оточення росіян і штурму Куп'янська

Олексій Тесля
30 січня 2026, 00:25
Українські бійці поступово просувалися, уникаючи великих зіткнень, використовуючи дрони для знищення ворога.
Українські військові досягли успіху в Куп'янську / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Ударні групи були розділені на невеликі команди, які просувалися таємно
  • Українські сили продовжили наступ, штурмували місто і закріплювалися
  • Противник опинився в пастці і не мав можливості відступити

Українські військові вважають операцію під Куп'янськом однією з найуспішніших з серпня 2024 року. У вересні була створена секретна пошуково-ударна група під командуванням полковника Сергія Сидоріна, коли російські війська прорвали оборону і увійшли в місто.

За його словами, тільки його підрозділ знищив або поранив близько 1500 окупантів, співвідношення втрат склало десять до одного. У місті залишаються невеликі російські групи, яких продовжують нейтралізувати дронами, пише The Times.

Деталі успішної операції

Українські ударні групи були розділені на невеликі команди, які просувалися приховано, дезорієнтуючи противника. OSINT-аналітиків попросили не публікувати позиції військ, а район закрили для журналістів.

Українські бійці поступово просувалися, уникаючи великих зіткнень, використовуючи дрони для знищення ворога і перекриваючи його лінії постачання. З погодними складнощами — холод, підтоплення і туман — російська розвідка була обмежена. З 9 жовтня по 21 жовтня підрозділи захопили ключові позиції, відрізавши логістику противника.

Штурм міста

У листопаді українські сили продовжили наступ, штурмували місто і закріплювалися на лініях оборони. Підрозділи діяли поетапно: ударна група зачищала ділянку, піхота закріплювала позиції, штурмовики відпочивали і поверталися в бій.

До грудня росіяни зіткнулися з критичною нестачею постачання. Виходи газопроводу, через які ворог проникав в тил, були знищені, а додаткові підрозділи посилили тиск з півдня і з півночі.

'Зганьбили Путіна': The Times про деталі оточення росіян і штурму Куп'янська
/ Главред

Оточення росіян

Противник опинився затиснутий і не мав можливості відступити, що змушувало його або капітулювати, або бути знищеним. До кінця листопада російське керівництво помилково вважало Куп'янськ під контролем. 2 грудня Путін заявив про "повний контроль".

Класичні схеми оборони в цій операції не працювали: українці створювали безліч малих позицій, що нагадували шахову дошку, а не лінію фронту. Ця тактика дозволила досягти значного успіху при обмежених ресурсах і чисельності, кажуть українські військові.

"Вмираючі солдати на кадрах з дрона символізують останні подихи кампанії Кремля по захопленню міста, яка зазнала поразки через українську хитрість, яка зганьбила навіть Путіна", — пише видання.

Куп'янськ під контролем: військовий звіт

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що повернення контролю над районами Куп'янська стало можливим завдяки злагодженим діям усіх підрозділів українських сил. Він підкреслив, що успіх операції був результатом спільної роботи команд і висловив подяку всім військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Більше новин:

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск війна Росії та України
Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

