Стовп чорного диму видно за кілометри: дрони завдали удару по великій нафтобазі в РФ

Краснодарський край вважається важливим логістичним і паливним хабом для російської армії, яка воює на півдні України.

Пожежа на нафтобазі в Лабінську спалахнула після атаки дронів

Безпілотники атакували Краснодарський край РФ

Під удар потрапила нафтобаза в місті Лабінськ, виникла велика пожежа

В ніч на 16 березня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапила нафтобаза в Лабінську.

Перші повідомлення про загрозу БПЛА з'явилися близько опівночі. Через годину мешканці Лабінська почали писати про вибухи в районі нафтобази.

"У промисловій зоні Лабінська в результаті атаки БПЛА сталося загоряння на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", — йдеться в офіційному повідомленні Оперативного штабу Краснодарського краю.

Тим часом Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри потужної пожежі в Лабінську:

Нафтобаза в Лабінську охоплена вогнем

Станом на 16 березня на території нафтобази триває відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Пожежа в Лабінську

Варто зазначити, що Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "заправних станцій" для окупаційних військ, що воюють на півдні України.

НПЗ у Росії

Тим часом у Міноборони Росії заявили про знищення 145 українських безпілотників за ніч.

За даними відомства, найбільшу кількість безпілотників збито над Московським регіоном — 53 апарати. З них 46 прямували в бік Москви.

Ще 38 безпілотників знищено над Брянською областю. Над Ярославською областю перехоплено 11 дронів, над Калузькою областю — вісім, над Смоленською областю — сім.

За даними відомства, ще шість безпілотників збито над Ростовською областю, п'ять — над Ульяновською, чотири — над Тверською.

Також повідомляється про три знищені безпілотники над Воронезькою областю, три — над Костромською і три — над анексованим Кримом.

За інформацією міністерства, ще два безпілотники знищено над Волгоградською областю, один — над Краснодарським краєм і один — над Саратовською областю.

Як писав Главред, 15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. У результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

В ніч на 11 лютого Волгоград атакували безпілотники. Влучання, ймовірно, сталося на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

