Стовп чорного диму видно за кілометри: дрони завдали удару по великій нафтобазі в РФ

Коротко:
- Безпілотники атакували Краснодарський край РФ
- Під удар потрапила нафтобаза в місті Лабінськ, виникла велика пожежа
В ніч на 16 березня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапила нафтобаза в Лабінську.
Перші повідомлення про загрозу БПЛА з'явилися близько опівночі. Через годину мешканці Лабінська почали писати про вибухи в районі нафтобази.
"У промисловій зоні Лабінська в результаті атаки БПЛА сталося загоряння на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", — йдеться в офіційному повідомленні Оперативного штабу Краснодарського краю.
Тим часом Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри потужної пожежі в Лабінську:
Станом на 16 березня на території нафтобази триває відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.
Дивіться відео - Пожежа на нафтобазі в Лабінську:
Варто зазначити, що Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "заправних станцій" для окупаційних військ, що воюють на півдні України.
Тим часом у Міноборони Росії заявили про знищення 145 українських безпілотників за ніч.
За даними відомства, найбільшу кількість безпілотників збито над Московським регіоном — 53 апарати. З них 46 прямували в бік Москви.
Ще 38 безпілотників знищено над Брянською областю. Над Ярославською областю перехоплено 11 дронів, над Калузькою областю — вісім, над Смоленською областю — сім.
За даними відомства, ще шість безпілотників збито над Ростовською областю, п'ять — над Ульяновською, чотири — над Тверською.
Також повідомляється про три знищені безпілотники над Воронезькою областю, три — над Костромською і три — над анексованим Кримом.
За інформацією міністерства, ще два безпілотники знищено над Волгоградською областю, один — над Краснодарським краєм і один — над Саратовською областю.
Атаки ЗСУ по території РФ — останні новини
Як писав Главред, 15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.
У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. У результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.
В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.
В ніч на 11 лютого Волгоград атакували безпілотники. Влучання, ймовірно, сталося на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
