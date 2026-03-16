Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Стовп чорного диму видно за кілометри: дрони завдали удару по великій нафтобазі в РФ

Анна Ярославська
16 березня 2026, 09:06
Краснодарський край вважається важливим логістичним і паливним хабом для російської армії, яка воює на півдні України.
Пожежа на нафтобазі в Лабінську
Пожежа на нафтобазі в Лабінську спалахнула після атаки дронів

Коротко:

  • Безпілотники атакували Краснодарський край РФ
  • Під удар потрапила нафтобаза в місті Лабінськ, виникла велика пожежа

В ніч на 16 березня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапила нафтобаза в Лабінську.

Перші повідомлення про загрозу БПЛА з'явилися близько опівночі. Через годину мешканці Лабінська почали писати про вибухи в районі нафтобази.

відео дня

"У промисловій зоні Лабінська в результаті атаки БПЛА сталося загоряння на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", — йдеться в офіційному повідомленні Оперативного штабу Краснодарського краю.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Тим часом Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри потужної пожежі в Лабінську:

Нафтобаза в Лабінську охоплена вогнем
Нафтобаза в Лабінську охоплена вогнем / Фото: t.me/exilenova_plus

Станом на 16 березня на території нафтобази триває відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Пожежа в Лабінську
Пожежа в Лабінську / Фото: t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - Пожежа на нафтобазі в Лабінську:

Варто зазначити, що Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "заправних станцій" для окупаційних військ, що воюють на півдні України.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у Міноборони Росії заявили про знищення 145 українських безпілотників за ніч.

За даними відомства, найбільшу кількість безпілотників збито над Московським регіоном — 53 апарати. З них 46 прямували в бік Москви.

Ще 38 безпілотників знищено над Брянською областю. Над Ярославською областю перехоплено 11 дронів, над Калузькою областю — вісім, над Смоленською областю — сім.

За даними відомства, ще шість безпілотників збито над Ростовською областю, п'ять — над Ульяновською, чотири — над Тверською.

Також повідомляється про три знищені безпілотники над Воронезькою областю, три — над Костромською і три — над анексованим Кримом.

За інформацією міністерства, ще два безпілотники знищено над Волгоградською областю, один — над Краснодарським краєм і один — над Саратовською областю.

Атаки ЗСУ по території РФ — останні новини

Як писав Главред, 15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

У ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. У результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

В ніч на 11 лютого Волгоград атакували безпілотники. Влучання, ймовірно, сталося на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні краснодарський край війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
08:48Україна
08:25Світ
08:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти