Операція ЗСУ в Бєлгородській області може поліпшити позиції України в контексті переговорів за рахунок контролю над великою кількістю території країни-агресора РФ, заявив колишній старший радник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров.

Подібні надії на отримання поступок за рахунок взяття територій у Курській області померкли, оскільки російські війська їх практично відвоювали, пояснив він виданню The New York Times.

Зі свого боку голова New Geopolitics Research Network Михайло Самусь не виключає, що нова операція ЗСУ може бути спрямована не тільки на зміцнення позицій України на переговорах, а й на блокування потенційного нового нападу Росії, а також на відволікання російських військ з інших ділянок фронту.

При цьому військовий експерт пояснив, що операція в Бєлгородській області покаже, що "Україна діє на випередження, і що на українські аргументи необхідно зважати".

Водночас, за словами аналітика Black Bird Group Пасі Паройнена, його організація перевірила і геолокувала кілька відео, які показали, як українські сили входять у Бєлгородську область.

За його словами, Україна зуміла "забезпечити належну буферну зону території, що обороняється, і захопити кілька сіл уздовж кордону протягом перших кількох днів атак". При цьому він додав, що село Демидівка, тепер, мабуть, перебуває під контролем України.

Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки і Прилісся.

Як писав Главред, раніше в ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область. Було опубліковано карти, які підтверджують просування ЗСУ в поле на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.