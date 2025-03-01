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Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ "Хортиця"

Даяна Швець
1 березня 2025, 13:31
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Наразі вживаються заходи для стабілізації ситуації.
Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ 'Хортиця'
Російська армія штурмує укріплення ЗСУ / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Ключове:

  • Армія РФ пішла на штурм в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки
  • У Торецьку частина українських укріплень зруйнована

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти штурмували укріплення українських військових за підтримки артилерії та дронів. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та БПЛА штурмувала наші укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки", — йдеться в повідомленні.

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Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ 'Хортиця'
Торецьк / Інфографіка: Главред

На жаль, частина українських укріплень у Торецьку була зруйнована. Наразі вживаються заходи для стабілізації ситуації.

"У Торецьку деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — заявили в ОСУВ.

Ситуація на фронті - що відомо

Раніше Главред з посиланням на ТСУВ "Хортиця" писав про те, що ЗСУ підірвали бронеколону росіян на сході. Дотла техніку ворога знищили FPV-дрони батальйону безпілотних систем і батальйону Окремої президентської бригади.

Окрім цього, експерт Гетьман розповідав, що воїни України відтіснили ворога біля важливого міста. За його словами, ЗСУ провели вдалу операцію і відсунули ворога ще далі від важливої дороги Покровськ — Дніпро.

А от військово-політичний аналітик Олександр Коваленко пояснив, що націлився захопити Путін. Він повідомив, що окупанти наближаються до Бурлацького та Привільного.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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