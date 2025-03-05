ЗСУ обхитрили ворога в ключовій точці фронту: де захлинувся наступ РФ

ЗСУ впевнено тримають оборону під Куп’янськом.

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ЗСУ відбили всі атаки біля Петропавлівки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що мова:

Окупанти безуспішно штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку

Росіяни хотіли форсувати Оскіл, але зазнали невдачі

Російські війська здійснили чергову спробу прориву оборони ЗСУ в районі Куп’янська, проте всі атаки були відбиті. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

За інформацією українських військових, противник атакував укріплені позиції поблизу таких населених пунктів:

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Петропавлівка;

Піщане;

Загризове.

Усі наступальні дії ворога зазнали невдачі.

Окрім цього, російські окупанти намагалися облаштувати переправи через річку Оскіл, проте і ці спроби виявилися безрезультатними.

"Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження", - сказано у повідомленні.

Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, ЗСУ відкинули окупантів у двох областях - Донецькій та Харківській. Зазначається, що воїни мали успіх у районі села Західне Дворічанської громади Куп'янського району Харківської області.

Також розповідалося, чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона. Поступки з боку України прокоментував старший радник Департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

Окрім цього, в ISW пояснили, як зупинкою допомоги для ЗСУ Трамп "розкрив" міста України Путіну. Аналітики пояснюють, що, якщо всі "Патріоти" закінчаться, то українські міста стануть відкритими для російських балістичних ракет".

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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