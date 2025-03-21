ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

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- Дрон спецпідрозділу "Prymarу" уникнув ракетного удару в Криму
- Розвідка України показала відео атаки дронів на Крим
Декілька днів на Крим здійснювалися атаки безпілотними системами Головного управління розвідки Міноборони України. Удари завдавалися по російських радіолокаціних станціях, комплексах протиповітряної оборони, морських суднах і навіть вертольоту. Кадрами спецоперації у тимчасово окупованому Криму поділилися в ГУР та оприлюднили відповідне відео.
У розвідці продемонстрували відео, як дрон спецпідрозділу Prymarу Головного управління розвідки Міністерства оборони України уникнув ракетного удару з російського комплексу "Панцирь-С1" під час спецоперації у тимчасово окупованому Криму.
"Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР МО України Prymarу, які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського комплексу "Панцирь-С1", - йдеться у повідомленні.
Атаки на Крим - що відомо
Як писав Главред, нещодавно бійці ГУР атакували десятки ворожих цілей у Криму. Під удар потрапив вертоліт, корабель Федір Урюпін, а також понад десять РЛС.
Увечері, 6 березня, мешканці Криму також поскаржилися на вибухи через масовану атаку БПЛА та ракет. Гучно було в Севастополі (зокрема, на північній стороні, біля аеродромів Бельбек і Кача, також у районі Камишової бухти й мису Фіолент); у селищі Заозерне під Євпаторією; у Саках і Новофедорівці, де також є ворожа авіабаза.
Водночас у Forbes розкрили успіх ударів українців. Аналітики підтвердили ефективність української стратегії завчасного запобігання ударам, яка базується на принципі "легше запобігти, ніж відбити".
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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