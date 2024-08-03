Небезпека з кількох напрямків: РФ хоче перерізати важливу трасу - Попович

Насамперед небезпека для Костянтинівки є з Часового Яру, який росіяни намагатимуться обходити з півдня та півночі.

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РФ хоче перерізати важливу трасу Покровськ – Костянтинівка / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Зараз одне з ключових завдань армії країни-агресоки Росії на Східному напрямку – це перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. Ця траса є вкрай важливою, адже живить Часів Яр та частину Бахмута. Зараз для Костянтинівки є реальна небезпека з кількох напрямків. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, передає 24 Канал.

За його словами, поблизу Покровська й Костянтинівки є перехрестя важливих трас, які поєднують ці міста зі ще більшими. Наприклад, у випадку Покровська йде дорога на Павлоград, а далі на Дніпро. З Костянтинівки на Краматорськ, Слов'янськ, а далі Ізюм, Харків.

"Уявіть, з якими логістичними складнощами доведеться зіткнутися, щоб організувати постачання, якщо ця траса буде перерізана. Це можна зробити (перерізати трасу – ред.) з району Воздвиженки й Тимофіївки", – зазначив Попович. відео дня

Він зауважив, що насамперед небезпека для Костянтинівки є з Часового Яру, який росіяни намагатимуться обходити з півдня та півночі. Напружена ситуація у районі Калинівка. Окупанти намагаються там атакувати й місцями були повідомлення про те, що на північ від Часового Яру противнику вдалося навіть перейти канал.

"Поки що немає даних про те, чи вдалося їх вибити звідти. Однак загалом немає інформації про просування біля Калинівки. Ймовірно, там зараз йдуть бої й ситуація напружена", - наголосив військовий оглядач.

Попович також додав, що для Костянтинівки є ще одна загроза з боку Нью-Йорка. Якщо ворог прорветься у місто, то там теж є дорога, яка доходить до траси Покровськ – Костянтинівка.

"Будемо сподіватися, що не вдасться, хоча ймовірність існує й вона далеко не нульова, що щось все ж таки окупантам вдасться зробити – або перерізати цю трасу й ускладнити логістику, або прорватися через канал й окупувати Часів Яр", - підкреслив він.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні вже понад три місяці триває активна фаза боїв на Покровському напрямку фронту. Там окупанти зазнають великих втрат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Покровський напрямок напрямок потребує особливої уваги та посиленої відповіді російським окупантам.

Крім того, аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

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