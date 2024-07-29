Під загрозою стратегічна траса: РФ може перерізати маршрут ЗСУ – Reuters

На північний схід від Покровська російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки на сході / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На Покровському напрямку російські окупанти наближаються до ключового українського маршруту постачання на сході.

Як ідеться в повідомленні Reuters, Покровськ є важливим транспортним вузлом, який розташований на головній дорозі, що слугує важливим маршрутом постачання для інших українських форпостів, які перебувають у стані бойових дій, як-от міста Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

"На сьогодні місто розташоване за 20 км (12 миль) від лінії фронту", - повідомив американському радіо Radio Free Europe глава військової адміністрації міста Сергій Добряк. відео дня

Уточнюється, що на північний схід від міста російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси. У суботу Москва взяла під контроль село Лозуватське, яке розташоване приблизно за 6 км від шосе.

Нещодавно Москва заявила про захоплення трьох населених пунктів на схід від Покровська. Українська сторона повідомлення не коментувала.

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