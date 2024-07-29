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Під загрозою стратегічна траса: РФ може перерізати маршрут ЗСУ – Reuters

Олексій Тесля
29 липня 2024, 19:12
287
На північний схід від Покровська російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси.
Під загрозою стратегічна траса: РФ може перерізати маршрут ЗСУ – Reuters
ЗСУ відбивають ворожі атаки на сході / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На Покровському напрямку російські окупанти наближаються до ключового українського маршруту постачання на сході.

Як ідеться в повідомленні Reuters, Покровськ є важливим транспортним вузлом, який розташований на головній дорозі, що слугує важливим маршрутом постачання для інших українських форпостів, які перебувають у стані бойових дій, як-от міста Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

"На сьогодні місто розташоване за 20 км (12 миль) від лінії фронту", - повідомив американському радіо Radio Free Europe глава військової адміністрації міста Сергій Добряк.

відео дня

Уточнюється, що на північний схід від міста російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси. У суботу Москва взяла під контроль село Лозуватське, яке розташоване приблизно за 6 км від шосе.

Нещодавно Москва заявила про захоплення трьох населених пунктів на схід від Покровська. Українська сторона повідомлення не коментувала.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

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