Під загрозою стратегічна траса: РФ може перерізати маршрут ЗСУ – Reuters

На Покровському напрямку російські окупанти наближаються до ключового українського маршруту постачання на сході.
Як ідеться в повідомленні Reuters, Покровськ є важливим транспортним вузлом, який розташований на головній дорозі, що слугує важливим маршрутом постачання для інших українських форпостів, які перебувають у стані бойових дій, як-от міста Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
"На сьогодні місто розташоване за 20 км (12 миль) від лінії фронту", - повідомив американському радіо Radio Free Europe глава військової адміністрації міста Сергій Добряк.відео дня
Уточнюється, що на північний схід від міста російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси. У суботу Москва взяла під контроль село Лозуватське, яке розташоване приблизно за 6 км від шосе.
Нещодавно Москва заявила про захоплення трьох населених пунктів на схід від Покровська. Українська сторона повідомлення не коментувала.
Що потрібно знати про Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
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