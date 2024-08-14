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"Він ніколи на це не піде": аналітик назвав найбільший страх Лукашенка

Альона Вороніна
14 серпня 2024, 11:42
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Лукашенко розуміє, що якщо він здійснить такі кроки, то по Мінську може щось прилетіти, тому намагається уникати такої ситуації.
Александр Лукашенко, Александр Кочетков
Аналітик назвав найбільший страх Лукашенка/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи буде влаштовувати якісь провокації на українсько-білоруському кордоні, адже розуміє наслідки і дуже боїться прямих боєзіткнень з Україною.

Він розуміє, що якщо наважиться на такі провокації, то по Мінську може щось прилетіти. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Якщо Лукашенко піде на такі провокації, по Мінську може щось прилетіти. Він це знає, а тому ніколи на це не піде", – зазначив аналітик.

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Кочетков припустив, що якщо раптом і будуть якісь провокації з боку Білорусі, то в бік польського кордону або країн Балтії.

"Лише там. Адже Лукашенко, розуміючи наслідки, дуже боїться прямих боєзіткнень з Україною, а тому не піде на жодні провокації. Відтак, нічого подібного на білоруському кордоні не буде", – вважає аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Білорусь стягує сили до кордону з Україною – останні новини

10 серпня в Білорусі заявили про атаку з боку України. Білоруський диктатор Лукашенко звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі і пригрозив відповіддю на так звані "провокації".

Після цього стало відомо, що Білорусь стягує війська до кордонів України. Білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез" через нібито провокації з боку України.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО відреагував на дії та заяви білоруської сторони. За його словами, переміщення зброї з Білорусі до кордону з Україною є спробою допомогти російському диктатору Путіну та відволікти увагу українського командування на цей напрямок.

Пізніше у ДПСУ відповіли на перекидання Лукашенком танків до кордону. На зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні незмінна. Переміщень техніки у бік кордону українська розвідка не фіксує, заявив 11 серпня речник прикордонної служби Андрій Демченко. Дії Лукашенка у ДПСУ назвали підігруванням Путіну, нагадавши, що Білорусь досі у зоні впливу Росії.

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