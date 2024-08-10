УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

Юрій Берендій
10 серпня 2024, 13:20
67
Білоруський диктатор Лукашенко звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі і пригрозив відповіддю на так звані "провокації".
'Збили кілька цілей': в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо
Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони Білорусі

10 серпня невизнаний багатьма країнами президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Республіки Білорусі. Про це повдомляє державне білоруське агенство Белта.

За словами білоруського диктатора, протиповітряна оборона Білорусі нібито збила кілька цілей з української сторони.

Лукашенко розповів про інцидент під час робочої поїздки в Шкловський район, зазначивши, що 9 серпня о 18:10 сили військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі були переведені в режим підвищеної бойової готовністі. З його слів, Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі на східному напрямку в Костюковичському районі.

відео дня

Варто зазначити, що Костюковичський район Білорусі не межує з Україною, а прилягає до Брянської області РФ, знаходячись приблизно за 90-100 км на північ від української Чернігівщини.

"О 19:04 на висоті 1,5 км і дальності 6,5 км силами ППО було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України… Інші цілі були передані РФ, за інформацією Генштабу Росії і командувача цього напрямку ППО Росії, ці цілі уразили під Ярославлем", – заявив Лукашенко", — сказав Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що подібні дії українців свідчать про їх небажання миру та "продовження ескалації напруженості".

Він також згадав операцію в Курській області, зазначивши, що українські війська до 10 серпня просунулися на 30-35 кілометрів.

Білоруський диктатор підкреслив, що не розуміє, чому Україна діє проти Білорусі, наголосив на тісній співпраці з російською армією та ППО, і запевнив, що жодна провокація не залишиться без відповіді.

Дивіться відео з повною заявою Лукашенко щодо нібито порушення Україною повітряного простору Білорусі:

'Збили кілька цілей': в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо
Фото: скріншот

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенко щодо агресії Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливий крах Росії у війні проти України, що, на його думку, вплине на всі країни СНД.

18 липня білоруський лідер оголосив про відведення білоруських військ від українського кордону. Сили оборони, Генштаб і ГУР наразі не зафіксували формування ударних угруповань білоруських збройних сил. На кордоні продовжують службу прикордонники, посилені підрозділами сил спеціальних операцій. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів про можливі мотиви дій Лукашенка.

Раніше Лукашенко попереджав про жорстку відповідь, вважаючи, що Україна готується до ескалації на кордоні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь Олександр Лукашенко новини Білорусі
Реклама

Головне за день

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

13:20 Світ
Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

12:58 Світ
Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

11:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Бачили всі, але розуміють одиниці: чому нігті стають ребристими - важливий знак 13626

Бачили всі, але розуміють одиниці: чому нігті стають ребристими - важливий знак

Росіяни шоковані : Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині 5916

"Росіяни шоковані": Братчук заявив про захоплені склади із боєприпасами на Курщині

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ 2369

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

Ковбасити буде від Одеси аж до Москви: сейсмолог спрогнозував новий землетрус 2357

"Ковбасити" буде від Одеси аж до Москви: сейсмолог спрогнозував новий землетрус

Останні новини

13:34

Замасковані під вантажівку: Іран може надати сотні нових ракет Росії

13:20

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

12:58

Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

12:40

Знищили "жирну ціль": стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Липецьку

12:17

За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовПісля виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – Золотарьов
12:02

До кінця року можна почати деокупацію: Романенко зробив "цікавий" прогноз

11:46

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

11:12

Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітейФото

11:03

Почервоніють просто на очах: як прискорити дозрівання томатів

Реклама
10:45

Розгром колони військових РФ у Курській області: у США розкрили деталі

10:41

Часу мало: коли повернуться відключення світла - тривожний прогноз від ДТЕК

09:40

"Полювання" ГУР в Криму: бійці знищили ще один російський катер "Тунець"Відео

09:30

Тінь заколоту Пригожина і походу на Москву: на Заході винесли Путіну вердикт

09:00

США очолить жінка, але не факт, що Камала Гарріс – астролог Влад РоссВідео

08:58

Які квіти потрібно садити восени: названо найкращі багаторічники для клумбВідео

08:41

Заради захисту Курська: РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту - ISW

08:38

Росія зняла частину військ із 7 напрямків і відправляє їх до Курської області

08:10

Проривна українська натура: яка мета була поставлена для операції у Курській областіПогляд

08:10

Суджанська операція і нові деталі проривуПогляд

07:46

Удар по репутації Путіна: щоб повернути території в Курську у РФ піде рік - WP

Реклама
07:10

Знайти каблучку за 9 секунд зможе лише геній: непроста загадка на перевірку уважності

06:15

Буде північне сяйво і жорстка магнітна буря: на Сонці сильні спалахи

05:42

Гороскоп на завтра 11 серпня: Близнюкам - божевільна удача, Скорпіонам - крадіжка

05:05

Як правильно мити салон автомобіля: фахівці назвали найбрудніші місця у машині

04:32

Підлога буде липкою: прибиральниця назвала поширену помилку під час прибиранняВідео

03:30

Де ніколи не можна ставити ліжко: така помилка може сильно вдарити по здоров’юВідео

02:48

Незвичайний зорепад: настає пік метеоритного потоку Персеїди

02:35

Не гірше нового: як зробити диван з піддонів своїми руками

02:14

Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд

02:00

Що не варто виливати у раковину: сантехнік розповів про "фатальну" помилку

01:24

Бояться України: режим КТО ввели в ряді російських областей

00:45

Таємна база російської ППО в Криму: партизани розвідали подробиці

00:28

"Просуваються професійно": в Раді вперше прокоментували бої в Курській області

00:23

Олімпіада 2024: зірка Сімона Байлз зробила собі шикарний подарунок у Парижі

00:09

Російські танки будуть у Берліні: гучна заява Медведєва на тлі боїв у РФ

09 серпня, п'ятниця
23:50

Олександр Пономарьов таки став родичем Яремчук

23:34

На Сумщині росіяни вперше застосували нову гібридну зброю: скинули 11 бомб

23:30

Залишився скелет: російська актриса й учасниця комедійного шоу екстремально схудла

23:24

Удар по Охматдиту: ракету могли виготовити за кілька днів до атаки

23:16

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

Реклама
22:49

Скоротять у деяких районах: на Донеччині змінюють комендантську годину

22:33

Буде як новий: як повернути килиму колишній вигляд - прості та ефективні методиВідео

22:11

Сотні ракет та шахедів: Іран готує масштабну військову допомогу для РФ

22:06

США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

21:51

"Уже зіграли весілля": відомий український ведучий викрив Тіну Кароль

21:50

Трамп назвав терміни укладання "мирної угоди" між Україною та РФ: головна умова

21:35

На борту було понад 60 людей: у Бразилії розбився пасажирський літакВідео

21:32

Курську АЕС готують до оборони - росЗМІ

21:11

Прямо в магазині і не відкриваючи банку: як перевірити свіжість консерв

20:55

Світан розкрив серйозні проблеми росіян через бої в Курській області

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти