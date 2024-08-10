'Збили кілька цілей': в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

Білоруський диктатор Лукашенко звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі і пригрозив відповіддю на так звані "провокації".

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Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони Білорусі

10 серпня невизнаний багатьма країнами президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Республіки Білорусі. Про це повдомляє державне білоруське агенство Белта.

За словами білоруського диктатора, протиповітряна оборона Білорусі нібито збила кілька цілей з української сторони.

Лукашенко розповів про інцидент під час робочої поїздки в Шкловський район, зазначивши, що 9 серпня о 18:10 сили військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі були переведені в режим підвищеної бойової готовністі. З його слів, Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі на східному напрямку в Костюковичському районі.

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Варто зазначити, що Костюковичський район Білорусі не межує з Україною, а прилягає до Брянської області РФ, знаходячись приблизно за 90-100 км на північ від української Чернігівщини.

"О 19:04 на висоті 1,5 км і дальності 6,5 км силами ППО було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України… Інші цілі були передані РФ, за інформацією Генштабу Росії і командувача цього напрямку ППО Росії, ці цілі уразили під Ярославлем", – заявив Лукашенко", — сказав Лукашенко.

Лукашенко стверджує, що подібні дії українців свідчать про їх небажання миру та "продовження ескалації напруженості".

Він також згадав операцію в Курській області, зазначивши, що українські війська до 10 серпня просунулися на 30-35 кілометрів.

Білоруський диктатор підкреслив, що не розуміє, чому Україна діє проти Білорусі, наголосив на тісній співпраці з російською армією та ППО, і запевнив, що жодна провокація не залишиться без відповіді.

Дивіться відео з повною заявою Лукашенко щодо нібито порушення Україною повітряного простору Білорусі:

Фото: скріншот

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заяви Лукашенко щодо агресії Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливий крах Росії у війні проти України, що, на його думку, вплине на всі країни СНД.

18 липня білоруський лідер оголосив про відведення білоруських військ від українського кордону. Сили оборони, Генштаб і ГУР наразі не зафіксували формування ударних угруповань білоруських збройних сил. На кордоні продовжують службу прикордонники, посилені підрозділами сил спеціальних операцій. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів про можливі мотиви дій Лукашенка.

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