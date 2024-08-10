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Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

Юрій Берендій
10 серпня 2024, 15:03
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Білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез" через нібито провокації з боку України.
Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко
Білорусь перекидає ОТРК "Іскандер" та РСЗВ "Полонез" до кордону з Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Білорусь за вказівкою самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка перекидає на кордон із Україною, а саме на Гомельський та Мозирський напрямок ракетні системи "Іскандер" та "Полонез". Про це пише білоруське державне видання Belta з посиланням на міністра оборони РБ Віктора Хреніна.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", - заявив він.

Відповідні заяви прозвучали на тлі звинувачення України в нібито порушенні повітряного простору Білорусі дронами.

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Як відреагували в Україні

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО відреагував на дії та заяви білоруської сторони. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, переміщення зброї з Білорусі до кордону з Україною є спробою допомогти російському диктатору Путіну та відволікти увагу українського командування на цей напрямок.

"Втім, мені здається, що Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій", - зазначив він.

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Загострення на кордоні з Білорусією - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі та пригрозив українцям "відповіддю".

До цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив думку, що крах Росії у війні проти України може вплинути на всі країни СНД.

Раніше Лукашенко попереджав про жорстку відповідь, вважаючи, що Україна готується до загострення на кордоні.

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Білорусь Олександр Лукашенко новини Білорусі санкції проти Лукашенка
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