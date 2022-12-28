"Він задоволений, коли ллється кров рікою": експерт спрогнозував, чи оголосить Путін офіційно війну

На думку експерта Олега Жданова, Володимир Путін безповоротно запізнився з моментом, коли йому потрібно було офіційно оголошувати війну Україні.

Олег Жданов і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН

Керівник країни-агресора, РФ, Володимир Путін, цілком ймовірно, отримує задоволення від того, що проливається кров на полях україно-російської війни. Про це в інтерв'ю ТСН заявив відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Він (Путін – Главред) отримує задоволення. Це найстрашніше. Чому це найстрашніше? Тому, що в цьому сенсі у нього немає гальм і, дійсно, від того, що там ллється кров рікою, він отримує задоволення. Це дуже страшно. І страшно те, що захід або не хоче розуміти це, або робить вигляд, що не розуміє. І веде власну гру за рахунок життів наших громадян і наших військовослужбовців. Ось у чому головна проблема", – сказав фахівець.

Даючи відповідь на питання − Чи може Путін закрити кордони РФ і офіційно оголосити війну Україні, Жданов сказала, що той на таке здатний. Але з цим, на думку експерта, Путін безповоротно запізнився.

"Це треба було робити в березні місяці. Якби він тоді це зробив, можливо, суспільство його б зрозуміло. Хоча тоді вони всі сподівалися на найсильнішу, на другу армію світу, яка може програти, тільки якщо НАТО в повному складі втрутиться в цю війну", – підсумував він.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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