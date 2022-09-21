ЗСУ звільнять частину Херсонщини найближчими тижнями, Крим - до середини 2023 року - Ходжес

Керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести війська з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат.
Захисники України до кінця 2022 року відтіснять російських окупантів на лінію 23 лютого. Далі контрнаступ пошириться на Крим. Таку думку озвучив колишній головнокомандувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
За його прогнозом, операція на Харківщині обов'язково принесе успіх і в Луганській області.
"Вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і далі чинити тиск на росіян, не дозволяючи їм перегрупуватися, відновити свої сили. Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року", - сказав генерал у відставці виданню РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання, чи може Україна звільнити хоча б ту частину Херсонської області, що на правому березі Дніпра, Ходжес відповів ствердно.
"Звичайно. Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не повинен знати. Український Генштаб виконав майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки. Я вражений їхнім наполегливим, методичним підходом до вимотування, виснаження російських військ в Херсонській області", – сказав Ходжес.
"Немає необхідності вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати і або знищити, або захопити в полон", – зазначив він.
Генерал у відставці також вважає, що російське керівництво намагається зрозуміти, як вивести війська з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського і ракетного вогню, коли вони почнуть рухатися, перетинати річку.
Як повідомляв Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни також зазначали, що російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом.
Контрнаступ ЗСУ в Харківській області
Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію і звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За словами глави держави, за час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.
Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося. За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.
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