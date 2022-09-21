ЗСУ звільнять частину Херсонщини найближчими тижнями, Крим - до середини 2023 року - Ходжес

Бен Ходжес спрогнозував хід контрнаступу ЗСУ / Фото Reuters

Захисники України до кінця 2022 року відтіснять російських окупантів на лінію 23 лютого. Далі контрнаступ пошириться на Крим. Таку думку озвучив колишній головнокомандувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

За його прогнозом, операція на Харківщині обов'язково принесе успіх і в Луганській області.

"Вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і далі чинити тиск на росіян, не дозволяючи їм перегрупуватися, відновити свої сили. Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року", - сказав генерал у відставці виданню РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна звільнити хоча б ту частину Херсонської області, що на правому березі Дніпра, Ходжес відповів ствердно.

"Звичайно. Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не повинен знати. Український Генштаб виконав майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки. Я вражений їхнім наполегливим, методичним підходом до вимотування, виснаження російських військ в Херсонській області", – сказав Ходжес.

"Немає необхідності вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати і або знищити, або захопити в полон", – зазначив він.

Генерал у відставці також вважає, що російське керівництво намагається зрозуміти, як вивести війська з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського і ракетного вогню, коли вони почнуть рухатися, перетинати річку.

Як повідомляв Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни також зазначали, що російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Збройні Сили України провели безпрецедентну військову операцію і звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За словами глави держави, за час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося. За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

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