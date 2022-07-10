"Закінчить своє життя": Резніков прогнозує розпад Росії

Резніков / informnapalm.org, УНІАН

Війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. Як сказав міністр оборони Олексій Резніков, РФ розпадеться на різні країни.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він, пише The Sunday Times.

Резніков зазначив, що демократичний світ об'єднався, щоб здобути перемогу над Росією.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають в нас не тільки гроші, але і надію своїх людей, що ми повинні змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", - сказав він.

Міністр оборони додав, що навіть старі союзи Путіна з Угорщиною і Казахстаном розпалися. Так, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв пообіцяв підтримувати санкції проти Росії.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Україна впаде, РФ прийде з війною в інші європейські країни. Він підкреслив, що російська влада не має наміру обмежувати свою військову агресію лише на території нашої країни.

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