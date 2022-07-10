"Закінчить своє життя": Резніков прогнозує розпад Росії

Демократичний світ об'єднався, щоб здобути перемогу над Росією.
Війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. Як сказав міністр оборони Олексій Резніков, РФ розпадеться на різні країни.
"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він, пише The Sunday Times.
Резніков зазначив, що демократичний світ об'єднався, щоб здобути перемогу над Росією.
"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають в нас не тільки гроші, але і надію своїх людей, що ми повинні змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", - сказав він.
Міністр оборони додав, що навіть старі союзи Путіна з Угорщиною і Казахстаном розпалися. Так, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв пообіцяв підтримувати санкції проти Росії.
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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Україна впаде, РФ прийде з війною в інші європейські країни. Він підкреслив, що російська влада не має наміру обмежувати свою військову агресію лише на території нашої країни.
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