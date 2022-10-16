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У Кремлі почалося протистояння через оголошення мобілізації в РФ - Ходжес

16 жовтня 2022, 10:12

Керівництво РФ визнало, що наслідки мобілізації та війни в Україні жахливі.

Кремль, Ходжес
У Кремлі почалося протистояння через мобілізацію в РФ / Колаж фото УНІАН

У Кремлі почалося протистояння. Керівництво РФ визнало, що рішення диктатора Путіна про "часткову" мобілізацію призвело до жахливих наслідків. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі Еспресо.

"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалось протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - пояснив Ходжес.

Він акцентував увагу на умовах, в яких перебувають російські окупанти та на відсутності нормального забезпечення росіян. Ходжес додав, що все це через корупцію в Росії, яка тривала роками.

"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - додав Ходжес.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган принизив російського диктатора Володимира Путіна. Перед офіційною зустріччю турецький президент підійшов трохи пізніше, змусивши свого російського колегу нервово переминатися з ноги на ногу в очікуванні. Зустріч Ердогана і Путіна відбулася в четвер, 13 жовтня, на полях саміту "наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії".

Під час зустрічі з російським диктатором Путіним на саміті в Казахстані президент Туреччини Ердоган закликав "припинити кровопролиття в Україні". Ердоган зазначив, що це питання є пріоритетним. Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.

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