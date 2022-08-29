Олег Жданов розповів, яким чином Україні завершити війну не за роки, а за місяці

Як закінчити війну в Україні за місяці, а не за роки - Жданов / Фото УНІАН, Reuters

Українські військові можуть завершити розв'язану країною-агресором війну за лічені місяці, а не за роки, повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-канал.

За його словами, для швидкого завершення війни необхідна єдина умова - надання західними партнерами потужної зброї.

"Всі перспективи у нас є. Особливо якщо нам дадуть зброю, то ми можемо взагалі створити чудеса і закінчити цю війну не за роки, а за місяці. Але питання наявності озброєння", - заявив він.

Олег Жданов зазначив, що ЗСУ здатні звільнити всі території України.

"Ми можемо розвивати наступ не тільки в цих областях (Запорізькій, Харківській, Херсонській – ред.). Якщо воно буде й буде успішним, то я думаю, що ми можемо домогтися набагато більшого", - додав експерт.

"У 2014 році ми відмовилися від збройного протистояння з Російською Федерацією. Ми пішли дипломатичним шляхом, підписали Мінськ-2. Це завело нас в цей глухий кут, коли ми були пов'язані по руках і ногах в плані військового вирішення цього питання. А поки йшла політична тяганина, Російська Федерація збирала армію і будувала укріплення. А ми розводили війська, що відразу в 2015 році, потім в 2019 році повернулися до розведення. І постійно всі вісім років ми були ініціаторами припинення вогню в односторонньому порядку. Ну, ось ми і отримали", - вважає Жданов.



Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

В Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони включили в місті Сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

Під час вечірнього звернення 29 серпня Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ "гнатимуть росіян до самого кордону".

"Якщо вони хочуть вижити-російським військовим пора тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію – що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", - сказав Зеленський.

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