Зеленський налякав ворогів: ЗСУ гнатимуть вас до самого кордону, їдьте геть самі

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на півдні / Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Конкретики щодо подальших планів ЗСУ на півдні нашої країни ви не почуєте від жодного чиновника, повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення в понеділок, 29 серпня.

Також гарант запевнив, що українські військові "гнатимуть росіян до самого кордону".

"Якщо вони хочуть вижити - російським військовим пора тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію – що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", - сказав Зеленський.

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А тим, хто його не почує, Володимир Зеленський пообіцяв, що "вони матимуть справу з нашими захисниками. А вони не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні".

У той же час, радник глави ОПУ Олексій Арестович, на диво, не підтвердив початок масштабного контрнаступу ЗСУ на півдні країни.

"Я пропоную подивитися, що буде далі... Поки скажу так: ЗСУ перейшли в маленьке симпатичне (принаймні, так воно зараз виглядає) наступ, прорвали на декількох ділянках лінію фронту, розвивають наступ в глибину, перервали або майже перервали постачання через мости і поромні переправи", - повідомив Арестович.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

У Новій Каховці почалася паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони ввімкнули в місті сирени і оголосили евакуацію з робочих місць.

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