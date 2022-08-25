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Ядерний вибух не відбудеться, це буде "брудна бомба": Жданов про наслідки катастрофи на ЗАЕС

25 серпня 2022, 05:30

Російські окупанти будуть першими, хто спробує втекти у разі катастрофи на Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС, вибух
На Запорізькій АЕС не вийде влаштувати ядерний вибух / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти продовжують влаштовувати провокації на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі та обстрілюють її територію. Не можна виключати, що ворожі війська надумають влаштувати ядерну катастрофу. Військовий експерт Олег Жданов розповів, як це може статися і як ситуацію розвиватиме після цієї ймовірної катастрофи.

Експерт вважає, що бойові дії триватимуть навіть після такої катастрофи, за винятком зони відчуження. Він також зазначає, що на Запорізькій АЕС така конструкція, яка не дасть статися саме ядерному вибуху.

"Там особливість конструкції така, що ядерного вибуху не буде. Як би росіяни не старалися, але вибуху там не буде. Буде звичайний вибух з викидами радіоактивних речовин. Те ж, що було на Чорнобильській АЕС. Це буде ефект "брудної бомби". Радіоактивна хмара піде. Модель ми бачили, як це може розвиватися, але ця модель не точна. Вона моделюється на конкретну погоду", — розповів Жданов.

У разі катастрофи всіх людей і військову техніку необхідно буде вивезти із зони відчуження. При чому однією з ознак того, що на ЗАЕС щось сталося, можуть стати втікаючі росіяни.

Як відреагує світ на дії окупантів

Жданов вважає, що відповідь світових лідерів на аварію на ЗАЕС буде жорсткою, вони можуть ввести ті санкції, про які Україна говорила з початку війни. При цьому експерт не виключає, що може бути завдано превентивного удару по центру прийняття рішень в Москві.

"Справа в тому, що реакція світової спільноти, я думаю, буде дуже жорстка. Вони введуть ті санкції, про які ми мріємо, які обрушать економіку Росії за кілька днів, вони можуть це зробити, у них є ці важелі", - сказав Жданов.

Експерт розповів про своє враження, пов'язане з діями окупантів на Запорізькій АЕС. Він підозрює, що окупанти "вже не знають, що з нею робити".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські загарбники уже неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. В "Енергоатомі" уже заявляли, що через обстріли з боку окупантів є серйозна загроза розпилення радіації. Станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти планують провести провокацію на ЗАЕС. Вони на один день оголосили на атомній електростанції несподіваний "вихідний", і в цей день там перебуватиме лише оперативний персонал.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС Енергодар
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