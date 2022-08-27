Армія України накопичує озброєння і у вересні може піти в контрнаступ – Жданов

ЗСУ можуть піти в контрнаступ на одному або відразу на декількох напрямках - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Бійці ЗСУ продовжують проходити навчання на Заході. Україні потрібно буде створити окреме угруповання військ для проведення контрнаступальної операції. Задля реалізації такої мети йде підготовка резервів і накопичується Західна зброя. Військова операція української армії зі звільнення своїх територій на одному або декількох напрямках може розпочатися вже у вересні. Подальший розвиток наступу відбуватиметься в умовах механізму ленд-лізу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що наразі Україна накопичує резерви. Військові проходять навчання. Слід створити нове угруповання ЗСУ, яке піде в контрнаступ замість тих військ, які зараз на передовій. Про контрнаступальну операцію української армії поки що говорити зарано.

"А ось свіжий резерв, сформований на західних зразках озброєння і зразках США, навчених за західними методиками військовослужбовці – це вже інше. Він заходить на оперативний напрямок і переходить у контрнаступ. Це класика ведення бойових дій. На жаль, ще такого ми з вами не відчуваємо", - пояснив ситуацію експерт.

За його словами, Україна наразі також накопичує і західне озброєння. Застосовуючи зброю, яка є, проводиться стримування військ противника. Завдання - накопичити зброю, підготувати резерв і перейти в подальшому до контрнаступу.

Жданов вважає, що українські війська контрнаступатимуть, а військова підтримка з боку США підтверджує такі плани.

"Те, що таке рано чи пізно станеться, воно відбудеться. Якщо не зараз, то за місяць, коли запрацює процедура ленд-лізу. І працюватиме вона роки зо два, принаймні, точно, судячи зі створення військового органу управління допомоги Збройним силам України. Я думаю, що це довгострокова програма переозброєння Збройних сил України", - зазначив експерт.

Також він уточнив, що армія України буде готова до початку контрнаступу після повернення військових з навчання і отримання більшої кількості зброї. У кращому випадку операція може розпочатися у вересні. Подальший її розвиток може визначатися роботою процедури ленд-лізу.

"Повернуться військовослужбовці з навчання і сюди надійде озброєння. І ми будемо готові до початку контрнаступальних дій на одному або декількох оперативних напрямках. У кращому варіанті це може розпочатися у вересні. А нарощування контрнаступальних дій може піти за процедурою ленд-лізу", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що восени очікується вирішальний період у війні Москви проти Києва. Активізація бойових дій може відбутися у вересні-жовтні. Інтенсивність боїв може знизитися в листопаді. Відновлення масштабних бойових дій не виключається навесні наступного року.

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