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Армія України накопичує озброєння і у вересні може піти в контрнаступ – Жданов

27 серпня 2022, 14:54

Ленд-ліз працюватиме близько двох років, США налаштовані переозброїти Збройні сили України, відзначив Олег Жданов.

Жданов ВСУ
ЗСУ можуть піти в контрнаступ на одному або відразу на декількох напрямках - Жданов / Колаж УНІАН, Главред

Бійці ЗСУ продовжують проходити навчання на Заході. Україні потрібно буде створити окреме угруповання військ для проведення контрнаступальної операції. Задля реалізації такої мети йде підготовка резервів і накопичується Західна зброя. Військова операція української армії зі звільнення своїх територій на одному або декількох напрямках може розпочатися вже у вересні. Подальший розвиток наступу відбуватиметься в умовах механізму ленд-лізу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що наразі Україна накопичує резерви. Військові проходять навчання. Слід створити нове угруповання ЗСУ, яке піде в контрнаступ замість тих військ, які зараз на передовій. Про контрнаступальну операцію української армії поки що говорити зарано.

"А ось свіжий резерв, сформований на західних зразках озброєння і зразках США, навчених за західними методиками військовослужбовці – це вже інше. Він заходить на оперативний напрямок і переходить у контрнаступ. Це класика ведення бойових дій. На жаль, ще такого ми з вами не відчуваємо", - пояснив ситуацію експерт.

За його словами, Україна наразі також накопичує і західне озброєння. Застосовуючи зброю, яка є, проводиться стримування військ противника. Завдання - накопичити зброю, підготувати резерв і перейти в подальшому до контрнаступу.

Жданов вважає, що українські війська контрнаступатимуть, а військова підтримка з боку США підтверджує такі плани.

"Те, що таке рано чи пізно станеться, воно відбудеться. Якщо не зараз, то за місяць, коли запрацює процедура ленд-лізу. І працюватиме вона роки зо два, принаймні, точно, судячи зі створення військового органу управління допомоги Збройним силам України. Я думаю, що це довгострокова програма переозброєння Збройних сил України", - зазначив експерт.

Також він уточнив, що армія України буде готова до початку контрнаступу після повернення військових з навчання і отримання більшої кількості зброї. У кращому випадку операція може розпочатися у вересні. Подальший її розвиток може визначатися роботою процедури ленд-лізу.

"Повернуться військовослужбовці з навчання і сюди надійде озброєння. І ми будемо готові до початку контрнаступальних дій на одному або декількох оперативних напрямках. У кращому варіанті це може розпочатися у вересні. А нарощування контрнаступальних дій може піти за процедурою ленд-лізу", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на поступки Росії щодо територій. Київ має намір не допустити, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність в рамках кордонів на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що розпочалася четверта фаза війни Росії проти України. Вона може тривати 2-3 місяці до зими. На його думку, протягом періоду просувань не буде, але сторони наноситимуть удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що восени очікується вирішальний період у війні Москви проти Києва. Активізація бойових дій може відбутися у вересні-жовтні. Інтенсивність боїв може знизитися в листопаді. Відновлення масштабних бойових дій не виключається навесні наступного року.

Дивіться відео Главред - Жданов пояснив, чому Росія не переможе на війні з Україною

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ЗСУ Олег Жданов війна Росії та України
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