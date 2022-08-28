Війна не триватиме до осені 2023: Жданов відповів, на скільки можуть затягнутися бойові дії

Олег Жданов / скріншот, УНІАН

Війна в Україні може затягнутися до весни 2023 року. Все буде залежати від темпів поставок озброєння для нашої країни.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі не погодився з твердженням, що війна затягнеться до наступної осені.

"Можу вам запропонувати такий варіант: формула прогнозу закінчення війни. Її треба прикладати до дня початку масових поставок техніки і озброєння для ЗСУ. Як тільки підуть в промислових обсягах (десятками, сотнями) сюди партії озброєння, з цього моменту ще треба підтягнути дату повернення наших військовослужбовців з навчання з військових центрів наших країн-партнерів. Ось від цієї дати три-чотири тижні - буде готовність (до контрнаступу, - ред.)", - вважає Жданов.

Також він підкреслив, що треба з'єднати військових, які пройшли навчання, і техніку, яка прийде для них із Заходу. Зараз, додає експерт, найскладніший період війни - позиційний. Ворог вже не може наступати, а українська армія - ще.

"Ця патова ситуація може розтягнутися, як мінімум, на кілька тижнів. Це мінімум", - прогнозує Жданов.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід - сторони будуть завдавати ударів по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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