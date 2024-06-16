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Оточення росіян у Вовчанську: в ISW вказали на важливий аспект

Юрій Берендій
16 червня 2024, 10:44
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В ISW наголосили, що за минуло добу на Харківському напрямку не було зафіксовано жодних візуально підтверджених змін лінії фронту жодною із сторін.
Оточення росіян у Вовчанську: в ISW вказали на важливий аспект
В ISW прокоментували оточення росіян у Вовчанську / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

15 червня українські та західні ЗМІ повідомили про оточення Силами оборони України до 400 російський військовослужбовців та взяття в полон ще десятків окупантів у Вовчанську на Харківщині. Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що наразі не можуть підтвердити ці заяви.

У звіті ISW йдеться, що українські джерела оприлюднили видалене повідомлення так званого російського "воєнкора" в Telegram від 14 червня, в якому йшлося про те, що невідома кількість російських військовослужбовців потрапила в оточення на території Вовчанського агрегатного заводу.

"The Telegraph збільшив кадри, на яких українські сили захопили близько 30 російських військовополонених у невстановленому районі Харківської та Донецької областей, і припустив, що українські сили захопили цих військовополонених біля Вовчанського агрегатного заводу", - зазначають аналітики.

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Пізніше, 15 липня, блогер заявив, що українські джерела перебільшили його допис від 14 червня. Він пояснив, що його повідомлення стосувалося фронтових звітів про тимчасове блокування українськими силами російської логістики у Вовчанську, а не загрози оточення російських військ.

"Мілблогер стверджував, що чекав на публікацію про ці логістичні проблеми кілька днів після отримання інформації, але стверджував, що ситуація у Вовчанську все ще залишається складною для російських військ", - вказують аналітики

Пізніше, Telegram-канал Північного угруповання військ РФ публічно опротестував інформацію про оточення українськими військами Агрегатного заводу і захоплення російських військових в полон. Вони заявили, що російські війська повністю контролюють околиці агрегатного заводу.

Однак, в ISW не зафіксували змін лінії фронту на Харківщині та не можуть підтвердити контроль російських військ над агрегатним заводом у Вовчанську.

Крім того, згідно із звітом американських аналітиків, російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова біля Липців і Глибокого, а також на північний схід від Харкова біля Вовчанська і Тихого 15 червня.

Оточення росіян у Вовчанську: в ISW вказали на важливий аспект
Бої на Харківщині / Фото: understandingwar

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська опинилися в оточенні на Харківщині, заблоковані на території агрегатного заводу у Вовчанську, що ускладнило їх постачання провізії та боєприпасів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", розповів про бої за Вовчанськ, де російські окупанти вже 5 днів заблоковані на агрегатному заводі.

У районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані, опубліковані в пропагандистських пабліках.

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