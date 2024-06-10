ЗСУ взяли багато полонених: у Мережі розповіли про розгром росіян під Вовчанськом

Окупанти звинувачують у некомпетентності командування російського угруповання військ "Північ".

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ЗСУ відбивають атаки РФ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, 38 окрема бригада морської піхоти

У районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених.

Про це пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані, що публікуються в пабліках пропагандистів.

Він уточнив, що після розгрому на Харківщині, один із підрозділів армії РФ повністю втратив свою боєздатність і був виведений на територію РФ.

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"Після того як полк розгромили в районі Вовчанська і взяли в полон його військовослужбовців, підрозділ вивели з території України", - зазначає він.

Цаплієнко додав, що окупанти на сторінках особистих пабліків звинувачують у некомпетентності російське угруповання військ "Північ" і його начальника генерала Олександра Лапіна.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Додамо, що про втрати армії РФ під Вовчанськом також повідомляють російські військові пабліки.

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Бої за Вовчанськ - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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