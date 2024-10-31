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Окупований Бердянск "накрили" масштабні вибухи: РФ визнала влучання - деталі

Даяна Швець
31 жовтня 2024, 09:24
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Основні удари в районі порту.
Бердянск, взрыв в Бердянске
В Бердянську пролунали вибухи / скрин, 22 отдельная механизированная бригада, pixabay.com

Про що йде мова:

  • З самого ранку окупований Бердянськ атакують дрони
  • Окупаційна влада визнала успішне влучання

З ранку, 31 жовтня, лунають масштабні вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Як пояснив в Telegram радник мера Маріуполя Петра Андрющенка, місто атакують дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом.

Що таке Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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"З 6:00 Бердянськ атакують наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", - розповів він.

Ба більше, як свідчать дані радника мера, місцевій окупаційній владі мало того, що вперше довелось визнати влучання. Агресори ще і повідомляють про атаку приміщення будівлі самої "адміністрації" в місті.

"Також по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано", - констатував Андрющенко.

Андрющенко розповів про вибухи
Андрющенко розповів про вибухи / тг-канал: Андрющенко Time

Вибухи на окупованих територіях - що відомо

Як розповідав Главред, ГУР з партизанами провели зухвалу операцію в Бердянську. Знищення мосту в Бердянську паралізувало залізничне сполучення з містом та унеможливило постачання військових вантажів армією РФ.

Окрім цього, у Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка. Він добровільно співпрацював з російськими окупантами та причетний до репресій українців, розповіли в ГУР.

Неспокійно було і на інших окупованих територіях. Наприклад, нещодавно потужно здетонував склад БК РФ під Луганськом, також під роздачу потрапила делегація з Москви.

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Бердянськ ЗСУ новини Бердянська вибух атака дронів
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