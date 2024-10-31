Окупований Бердянск "накрили" масштабні вибухи: РФ визнала влучання - деталі

Про що йде мова:
- З самого ранку окупований Бердянськ атакують дрони
- Окупаційна влада визнала успішне влучання
З ранку, 31 жовтня, лунають масштабні вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Як пояснив в Telegram радник мера Маріуполя Петра Андрющенка, місто атакують дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом.
Що таке Бердянськ?
Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".
"З 6:00 Бердянськ атакують наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. Велика кількість швидких та пожежних", - розповів він.
Ба більше, як свідчать дані радника мера, місцевій окупаційній владі мало того, що вперше довелось визнати влучання. Агресори ще і повідомляють про атаку приміщення будівлі самої "адміністрації" в місті.
"Також по деяких районах зникло електропостачання, а роботу офіційних бюджетних органів скасовано", - констатував Андрющенко.
Вибухи на окупованих територіях - що відомо
Як розповідав Главред, ГУР з партизанами провели зухвалу операцію в Бердянську. Знищення мосту в Бердянську паралізувало залізничне сполучення з містом та унеможливило постачання військових вантажів армією РФ.
Окрім цього, у Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка. Він добровільно співпрацював з російськими окупантами та причетний до репресій українців, розповіли в ГУР.
Неспокійно було і на інших окупованих територіях. Наприклад, нещодавно потужно здетонував склад БК РФ під Луганськом, також під роздачу потрапила делегація з Москви.
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