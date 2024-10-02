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У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

Руслана Заклінська
2 жовтня 2024, 16:10
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Віталій Ломейко добровільно співпрацював з російськими окупантами та причетний до репресій українців, розповіли в ГУР.
У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці
У Бердянську ліквідовано суддю-зрадника Ломейка / Колаж: Главред, фото: ГУР

У середу, 2 жовтня, тимчасово окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Його автомобіль вибухнув неподалік міського порту. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, автомобіль злетів у повітря у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську. Під час вибуху в ньому перебував зрадник Віталій Ломейко.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - наголосили в ГУР.

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Раніше Віталій Ломейко обіймав посаду судді Чернігівського районного суду Запорізької області. Він залишився в окупованому Бердянську після того, як місто захопили російські війська.

У листопаді 2022 року він подав заяву до Вищої ради правосуддя про звільнення за власним бажанням, але ВРП змогла розглянути її лише в травні 2023 року. Під час розгляду стало відомо, що Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо можливої державної зради Ломейка. Члени ВРП намагалися зв'язатися з ним, проте його телефон був відключений, а на електронні листи відповіді не надійшло.

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці
Автомобіль Віталія Ломейко після вибуху / Фото: ГУР

Як зазначило ГУР, після окупації Бердянська Ломейко свідомо порушив присягу та перейшов на бік російських окупантів. Він добровільно співпрацював із загарбниками, виконував їхні накази та причетний до репресій проти українських громадян, що знаходились під окупаційною владою.

Хто такий Віталій Ломейко?

Віталій Ломейко - екссуддя Чернігівського районного суду Запорізької області. З 2018 року обіймав посаду голови Чернігівського районного суду Запорізької області.

У 2022 році Ломейко, знаходячись у м. Бердянськ, залишився на непідконтрольній території. Того ж року ВРП відклала розгляд заяви Віталія Ломейко про звільнення за власним бажанням, оскільки не отримала підтвердження від судді щодо його звільнення. У 2023 році слідчі ДБР розслідували справу щодо підозри у державній зраді Віталія Ломейка, пише Чесно.

Ліквідація топ-чиновників РФ - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня у Коломні Московської області ГУР ліквідувало полковника РФ Олексія Коломейцева. Він керував підготовкою операторів дронів та очолював 924 центр безпілотної авіації МО РФ.

Також 24 липня у Москві підірвали автомобіль заступника начальника 89-го радіоцентру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Вибухівку заклали під його авто. Внаслідок вибуху Торгашову відірвало ступні, його дружина отримала рвані рани обличчя.

Як повідомляв Главред, у Малі повстанці розгромили загін ПВК "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, частина потрапила в полон. Серед загиблих — командир Антон "Лотос" Єлізаров, який керував наступом на Бахмут і Соледар в Україні.

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