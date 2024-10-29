Склад БК РФ під Луганськом потужно здетонував, під роздачу потрапила делегація з Москви

У ЦПД при РНБО підтвердили удар по складу боєприпасів росіян.

https://glavred.net/ukraine/sklad-bk-rf-pod-luganskom-moshchno-sdetoniroval-pod-razdachu-popala-delegaciya-iz-moskvy-10609589.html Посилання скопійоване

Вибух у Луганську - всі подробиці / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Головне:

Росія розмістила склад у районі сховища бронетанкової техніки

Делегація з Москви розслідувала розкрадання снарядів

У вівторок вранці 29 жовтня внаслідок атаки сталася потужна детонація складу боєприпасів росіян в околицях Луганська. Кадри вибуху на місці об'єкта опублікували мешканці, які живуть поруч.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що влучання було по сховищу снарядів.

відео дня

Як розповів в ефірі 24 каналу військовий експерт Олексій Селезньов, імовірно, боєприпаси готували якраз до відправлення на фронт. Крім іншого, вибух міг пошкодити і військову техніку росіян.

OSINT-паблік "Кіберборошно" пише, що склад, найімовірніше, було розміщено біля руїн сховища бронетанкової техніки.

Тим часом паблік "Кремлівська табакерка" повідомляє про нібито удар по московській делегації, серед якої були три офіцери. Загалом ліквідовано, за даними пропагандистів, 14 російських військових.

"Важливі" офіцери прибули до Луганська з перевіркою якраз напередодні удару, щоб розслідувати розкрадання снарядів на складі.

Вибух на складі БК у Луганську 29 жовтня - дивіться відео:

"Була відправлена інспекція з Москви. Незабаром після прибуття перевіряючих стався удар, прямо по них", - розповів один зі співрозмовників видання.

Війна в Україні - удари по росіянах

Як писав Главред, вранці 29 жовтня в країні-агресорі РФ був атакований Російський університет спецназу, розташований у Чеченській республіці.

Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що теоретично українські безпілотники могли б досягти Чечні і вразити університет спецназу в Гудермесі, оскільки відстань до нього становить близько 1000 км. Однак важливішою ціллю в цьому регіоні є аеродром дальньої авіації "Моздок", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ще з радянських часів.

Нагадаємо, безпілотники неодноразово атакували спиртзаводи на території РФ. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко пояснив, що такі підприємства виробляють компоненти, які необхідні для ворожої авіації.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред