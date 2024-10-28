ГУР з партизанами провели зухвалу операцію в Бердянську: ЗМІ розкрили деталі

Знищення мосту в Бердянську паралізувало залізничне сполучення з містом та унеможливило постачання військових вантажів армією РФ, зазначили в ГУР.

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Деталі зухвалої операцїї ГУР та партизанів в Бердянську / Колаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

В ГУР підтвердили знищення залізничного мосту в Бердянську

Міст використовувався для постачання військових вантажів

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно із рухом опору провели успішну диверсійну операцію в тимчасово окупованому Бердянську. В ході спільних дій було підірвано залізничний міст, який використовувався російськими військами для перевезення вантажів військового призначення. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що місцеві жителі повідомили в соцмережах про кілька сильних вибухів увечері 27 жовтня.

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"Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - повідомило джерело.

За інформацією з анонімного джерела, знищення мосту повністю зупинило залізничне сполучення з Бердянськом, що унеможливило доставку пального, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.

"І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що "все мосты стоят целые", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", - додало джерело.

Що таке Центр національного опору Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російського пілота Дмитра Голєнкова, який керував бомбардувальником Ту-22М3 і був причетний до ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку, було ліквідовано під Брянськом. Про це повідомили в ГУР.

Крім того, українські спецслужби підтвердили удар по заводу вибухових речовин у місті Дзержинськ Нижньогородської області в ніч на 20 жовтня. Цей завод, що входить до складу російського ВПК і перебуває під санкціями ЄС і США, розташований за 900 км від українського кордону.

Також ГУР повідомило про знищення російського військового злочинця, майора Дмитра Первухи, у центрі окупованого Луганська 18 жовтня внаслідок вибуху автомобіля УАЗ "Патріот".

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