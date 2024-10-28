ГУР з партизанами провели зухвалу операцію в Бердянську: ЗМІ розкрили деталі

Коротко:
- В ГУР підтвердили знищення залізничного мосту в Бердянську
- Міст використовувався для постачання військових вантажів
Розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно із рухом опору провели успішну диверсійну операцію в тимчасово окупованому Бердянську. В ході спільних дій було підірвано залізничний міст, який використовувався російськими військами для перевезення вантажів військового призначення. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що місцеві жителі повідомили в соцмережах про кілька сильних вибухів увечері 27 жовтня.
"Внаслідок успішних диверсійних дій був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - повідомило джерело.
За інформацією з анонімного джерела, знищення мосту повністю зупинило залізничне сполучення з Бердянськом, що унеможливило доставку пального, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.
"І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що "все мосты стоят целые", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", - додало джерело.
Що таке Центр національного опору
Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.
Успішні операції ГУР - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російського пілота Дмитра Голєнкова, який керував бомбардувальником Ту-22М3 і був причетний до ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку, було ліквідовано під Брянськом. Про це повідомили в ГУР.
Крім того, українські спецслужби підтвердили удар по заводу вибухових речовин у місті Дзержинськ Нижньогородської області в ніч на 20 жовтня. Цей завод, що входить до складу російського ВПК і перебуває під санкціями ЄС і США, розташований за 900 км від українського кордону.
Також ГУР повідомило про знищення російського військового злочинця, майора Дмитра Первухи, у центрі окупованого Луганська 18 жовтня внаслідок вибуху автомобіля УАЗ "Патріот".
Інші новини:
- "Відчай Путіна росте": генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну
- Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT
- Без України в НАТО та замороження конфлікту: у ЗМІ розкрили "мирний план" Трампа
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред