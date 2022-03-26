Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато поранених

У межах Львова сталося два ракетні удари.
В результаті ракетного удару по Львову отримали п'ятеро постраждалих. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
У свою чергу начальник Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в межах Львова сталося два ракетних удари.
"Сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей", - написав він.
При цьому Козицький підкреслив, що загроза ракетного удару по Львову зберігається.
У соцмережах пишуть, що у Львові після авіаудару розгорілася найпотужніша пожежа.
Ближче до 19:10 знову пролунали кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Садовий.
Раніше, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території в районі Львівського аеропорту. Як повідомив пізніше Садовий, кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. В результаті будівля була знищена.
Нагадаємо, 13 березня в результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 людей, ще 134 – поранені. У ніч на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.
Читайте також:
- Росіяни розбомбили евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів": загинула провідниця
- "Росія вже на вашому кордоні": мер Львова екстрено звернувся до Байдену і Столтенберга через обстріл Яворівського полігону
- Ракетний обстріл Львова: окупанти вдарили по авіаремонтному заводу, будівлі знищені