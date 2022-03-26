Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато поранених

В результаті ракетного удару по Львову отримали п'ятеро постраждалих. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У свою чергу начальник Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в межах Львова сталося два ракетних удари.

"Сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей", - написав він.

При цьому Козицький підкреслив, що загроза ракетного удару по Львову зберігається.

У соцмережах пишуть, що у Львові після авіаудару розгорілася найпотужніша пожежа.

Ближче до 19:10 знову пролунали кілька вибухів. Про це повідомив мер міста Садовий.

Раніше, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території в районі Львівського аеропорту. Як повідомив пізніше Садовий, кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. В результаті будівля була знищена.

Нагадаємо, 13 березня в результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 людей, ще 134 – поранені. У ніч на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.

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