Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в диму

Окупанти обстріляли Львів ракетами/ Скрін з відео

У Львові в суботу, 26 березня, пролунали потужні вибухи. Над містом спостерігається сильне задимлення.

Мер Андрій Садовий підтвердив, що по місту був ракетний удар з боку окупантів. Про це міський голова написав у соцмережах.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", – написав Садовий.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, о 16:45 три потужні вибухи відбулися біля Львова зі сторони Кривчиць. Він також закликав громадян не робити і не поширювати фото.

"26.03.2022 о 16:30. Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не сповіщайте про місця попадання і не робіть фото", – зазначив Козицький.

Раніше, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл території в районі Львівського аеропорту. Як повідомив пізніше Садовий, кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. В результаті будівлі було знищено.

Нагадаємо, 13 березня в результаті обстрілу ракетами Яворівського військового полігону під Львовом загинули 35 людей, ще 134 – поранені. В ніч на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.

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