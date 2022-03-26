В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпаси

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В Авдіївці Донецької області російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Ворожий удар стався в суботу, 26 березня.

Такі дані оприлюднив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на питання про обстріли Сєвєродонецька, Волновахи та Рубіжного, Кириленко сказав: "В інших містах, на жаль, теж йдуть обстріли. Практично цілодобово. Це стосується міст вздовж лінії розмежування. Сьогодні в Авдіївці були застосовані і фосфорні боєприпаси".

За його словами, від цих боєприпасів постраждалих немає, але це "тривожний сигнал".

"Тому що в Луганській області вони застосовувалися, а зараз, на жаль, це вже застосовується також і в інших містах уздовж лінії розмежування", - зазначив Кириленко.

Крім того, сказав він, під постійними обстрілами знаходяться Мар'їнка, Красногорівка і Торецьк.

"І по великих містах, навіть ближче до центру області, також б'ють і ракетні удари, і удари важкої артилерії відбуваються... Не обходить це і Краматорська, Покровська і міста Бахмут", - додав голова ОВА.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Збройні сили України перейшли в контрнаступ на позиції російських окупантів на деяких напрямках.

Він підкреслив, що завдяки зусиллям ЗСУ ситуація на фронті стабілізувалася.

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