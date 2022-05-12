Братські могили навколо Маріуполя продовжують зростати: нові свідчення злочинів росіян

Братські могили навколо Маріуполя продовжують зростати/ ua.depositphotos.com і "схеми"

Кількість братських могил біля Маріуполя з вини російських окупантів все продовжує і продовжує зростати. Такі зміни стали відомі завдяки супутниковим фото, зробленим на початку травня в селищі Старий Крим і в селі Виноградне, повідомляє проект "Схема"(Радіо Свобода).

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував саме поблизу Старого Криму - на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшилося з 200 метрів до 340 метрів в довжину – в порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилася кількість траншей. На знімку за 8 травня можна помітити якусь будівельну техніку - цілком ймовірно, екскаватор.

Пізніше стало відомо, що збільшилася площа братської могили на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя. 6 травня супутник Planet Labs зафіксував появу нових траншей - порівняно з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

Крім того, 9 травня в телеграм-каналі Маріупольської міської ради з'явилося відео з кладовища у Виноградному з повідомленням про те, що "окупанти продовжують звозити тіла вбитих російською армією городян".

"Зараз російські кафіри намагаються зробити все для того, щоб приховати свої військові злочини. Вони ховають тіла в братських могилах і використовують мобільні крематорії. Тобто, ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч убитих маріупольців. Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, російські окупанти продовжують залучати для поховання городян, які змушені погоджуватися працювати за їжу, воду і медикаменти. Їх у Маріуполі поки не вистачає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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