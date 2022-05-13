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Росіяни пробили нове дно: допитують дітей у Маріуполі

13 травня 2022, 19:35

Російські окупанти у фільтраційних таборах Маріуполя допитують дітей, аби уточнити деталі, які почули від дорослих

Російські окупанти допитують у Маріуполі дітей / Фото Reuters

Евакуюватися з Маріуполя вже важче. Російські окупанти посили перевірки у фільтраційних таборах та почали допитувати дітей. Про це розповіли останні евакуйовані з міста люди, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські військові намагаються спіймати українців на неправді.

"Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць", - написав Петро Андрющенков.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, блокада Маріуполя російськими військами розпочалась 3 березня 2022 року. З того часу місто постійно обстрілювали з артилерії та літаків. Місцеві жителі вимушені виживати у підвалах.

У самому ж населеному пункті почалася гуманітарна катастрофа. Люди залишилися без комунікацій та їжі. Багато жителів міста помирают від голоду. Окупанти не пускають у місто гуманітарну допомогу.

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Поблизу Маріуполя з'явилась велика кількість братських могил. Їх помітили завдяки супутниковим фото, які вдалося зробити на початку травня у селищі Старий Крим та в селі Виноградне. Масове поховання на місцевому кладовищі збільшилось з 200 метрів до 340 метрів у довжину.

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