"Окупанти - в паніці": у ГУР пояснили, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС

Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських Сил безпеки і оборони, заявили в розвідці.

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6 червня стало відомо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

У вівторок, 6 червня 2023 року, близько 2:30 ночі російські окупанти здійснили підрив дамби Каховського водосховища. Це очевидний теракт і військовий злочин, який стане доказом у Міжнародному трибуналі. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах на обох берегах Дніпра нижче Каховського водосховища. Це безперечний акт екоциду і очевидний військовий злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що цей злочин російських окупантів посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води у Дніпрі.

У ГУР нагадали, що раніше повідомляли про те, що російські окупанти проводили роботи із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. У квітні 2022 року проведено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі були встановлені вантажівки з вибухівкою.

"Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських Сил безпеки і оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує кожного причетного до скоєння військових злочинів на території України", - резюмували в ГУР.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни й генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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