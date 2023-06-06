Є загроза затоплення 80 сіл: Шмигаль назвав своє першочергове завдання

Наразі проводиться оцінка наслідків підриву для довкілля та загрози для Запорізької атомної електростанції.

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Шмигаль прокоментував підрив дамби / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Українська влада вже займається евакуацією жителів районів підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Як повідомив у своєму телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва.

"Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена. Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - заявив прем’єр.

За його словами, руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

"Зараз наше першочергове завдання — допомогти людям у районах затоплення. Тримаємо стрій. Вистоїмо. Переможемо", - пише Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. Про це заявили в пресслужбі Укргідроенерго.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

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