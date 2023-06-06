"Дивна ідея": Арестович пояснив причини підриву дамби

З військової точки зору підрив ГЕС - спроба перешкодити Силам оборони України форсувати Дніпро через систему островів в районі Херсона.

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Арестович - про наслідки та причини підриву ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Підрив росіянами Новокаховської ГЕС показує, що варіант утримання Лівобережної Херсонщини вони для себе не розглядають. Про це пише у своїх соцмережах колишній радник ОП Олексій Арестович.

Він нагадує, що востаннє перед цим дамби на Дніпрі підривали в 1943 році гітлерівські війська, які відступали.

"Позбавлення Криму значного обсягу води в результаті цього підриву ставить вже питання про те, чи розглядають вони всерйоз утримання Криму? Окреме питання - живлення водою Запорізької АЕС, але енергетики запевняють, що поки впораються - у станції є свій окремий басейн охолодження, і поки води там вистачає" - пише він в Twitter.

За словами Арестовича, з військової точки зору - підрив ГЕС, спроба перешкодити Силам оборони України форсувати Дніпро через систему островів в районі Херсона.

Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплістскаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) - український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки АТО (2014-2017). Спікер ТКГ і радник з інформполітики глави української делегації в Мінській групі (2020-2022). Радник офісу президента України (2020-2023), пише Вікіпедія.

"Ідея дивна, враховуючи, що велику кількість військ нам би там перекинути все одно не вдалося - технічно складно. Але, мабуть, і мала кількість військ - вже представляється путінському командуванню серйозною проблемою - хочуть закрити собі фланг, і зосередитися на обороні лінії Мелітополь - Джанкой - і це незважаючи на те, що на Лівому березі Дніпра з осені минулого року, вони посилено копали оборонні споруди. Не вийде", пише Арестович.

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби підкреслив, що російським терористам не місце в цивілізованому світі.

"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі", - йдеться в заяві глави держави в Telegram.

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